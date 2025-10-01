Haberler

Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan İki Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalanan iki zanlı, tutuklandı. Zanlılardan biri orman alanlarının işgali ve kenevir ekimi suçlarından hakkında dava açılmış, diğeri ise resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlarından aranıyordu.

Hudut birlikleri, Eski ve Saçlımüsellim köylerinde askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde M.M.O. ve E.A'yı yakaladı.

Yapılan incelemede M.M.O'nun "orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi" ve "esrar elde edilmesi maksadıyla kenevir ekme" suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

Afganistan uyruklu E.A'nın ise "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçundan aranması olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
