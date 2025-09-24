Haberler

Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde, yurt dışına kaçmaya çalışan D.G. ve M.Y. isimli iki kişi yakalandı. D.G.'nin 11 yıl 10 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakaladı.

Yapılan incelemede D.G'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli M.Y'nin de "dolandırıcılık" suçundan dava dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

