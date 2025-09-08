Haberler

Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma, yurt dışına kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. G.D. suçlu olarak hükümlü bulunduğu cezaevinden izinsiz ayrıldığı, S.A. ise uyuşturucu ticareti suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sığırcılı köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde G.D. ve S.A'yı yakaladı.

Yapılan incelemede G.D'nin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunduğu, çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, izninin ardından geri dönmediği tespit edildi.

Şüpheli S.A'nın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
