Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan İki Kişi Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sığırcılı köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde G.D. ve S.A'yı yakaladı.

Yapılan incelemede G.D'nin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunduğu, çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, izninin ardından geri dönmediği tespit edildi.

Şüpheli S.A'nın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.