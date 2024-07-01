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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde sınır hattındaki denetimlerinde 4 kişiyi yakaladı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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