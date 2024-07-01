Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Uzunköprü ilçesinde sınır hattındaki denetimlerinde 4 kişiyi yakaladı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.