Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 FETÖ Üyesi Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, onlara aracılık eden kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Balaban köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyeleri S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına aldı.
Zanlılar işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilere aracılık ettiği belirlenen Y.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel