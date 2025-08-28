Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 FETÖ Üyesi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ üyesi tutuklandı. Jandarma ekipleri, Balaban köyünde gerçekleştirdiği operasyonda S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Kaçmaya yardımcı olduğu belirtilen bir şahsın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Balaban köyünde, yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyeleri S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilere aracılık ettiği belirlenen Y.Ç'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler

Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.