Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 FETÖ Üyesi Tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçma hazırlığında olan 4 FETÖ üyesi tutuklandı. Jandarma ekipleri, Balaban köyünde gerçekleştirdiği operasyonda S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Kaçmaya yardımcı olduğu belirtilen bir şahsın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Balaban köyünde, yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyeleri S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilere aracılık ettiği belirlenen Y.Ç'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel