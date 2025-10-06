Haberler

Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 287 Terörist Yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, yılın 9 ayında yurt dışına kaçmak isteyen 287 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Sınır güvenliğinin artırıldığını ve çok sayıda suçlunun da yakalandığını vurguladı.

Edirne'de yılın 9 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına ilişkin düzenlediği toplantıda, terör örgütü üyeleri ve suça karışan şüphelilerin yurt dışına kaçmalarını önlemek için sıkı tedbirler alındığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin kent genelinde ve sınır hattında denetimlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Sezer, yılın 9 ayında çok sayıda suçlunun yakalandığını ifade etti.

Tedbirlerin artarak süreceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'miz sınır şehri. Sınır ili olması nedeniyle özellikle suç örgütleri ve çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin yurt dışına kaçmaya çalıştığı bir nokta. Suçlular yurt dışına kaçma girişiminde bulunuyorlar. Hem ilimizde hem de başka illerde suç işleyip aranması olup da yakalanan kişi sayısı 1166. Geride bıraktığımız 9 ayda bu yakalama yapıldı. Bu sürede yurt dışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü mensubu yakalanmış durumda."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
