Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2'si PKK, 1'i FETÖ ve 1'i DHKP/C üyesi olan 4 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları ve Yunanistan sınırında yakalandıkları belirtildi.
Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.
Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.