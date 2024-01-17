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Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2'si PKK, 1'i FETÖ ve 1'i DHKP/C üyesi olan 4 terör örgütü mensubu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları ve Yunanistan sınırında yakalandıkları belirtildi.

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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