Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 48 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Doyran, Saçlımüsellim ve Hüseyinpınar köylerinde 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, merkeze bağlı Doyran ile Uzunköprü'nün Saçlımüsellim ve Lalapaşa'nın Hüseyinpınar köylerindeki denetimlerinde 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.