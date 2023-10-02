Edirne'de yurda giriş yapan otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir kontrolde, yurda giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı 15 araç parçası, bir araç içi buzdolabı ve 7 litre kaçak içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de yurda giriş yapan bir otomobilde araç parçaları ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobili kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagaj ve motor bölümünde gümrük kaçağı 15 araç parçası, bir araç içi buzdolabı ve 7 litre içki ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.