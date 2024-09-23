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Mora Katliamı'nın Yıl Dönümünde Edirne Konsolosluğu Önüne Çelenk Bırakıldı

Mora Katliamı'nın Yıl Dönümünde Edirne Konsolosluğu Önüne Çelenk Bırakıldı
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Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 203'üncü yıl dönümü nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 203'üncü yıl dönümü nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk bayrağı ve "Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartla Konsolosluğun önüne yürüdü ve kapısına siyah çelenk bıraktı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Edirne Temsilcisi Zürfeddin Hacıoğlu yaptığı açıklamada, 1821 yılında Mora, orta Yunanistan ve Ege adalarında Yunan çeteler tarafından Türklere yönelik katliamlar yapıldığını söyledi.

Yunan isyancılar tarafından 23 Eylül 1821'de Tripoliçe'de 30 binden fazla Türk'ün katledildiğini belirten Hacıoğlu, "1821 yılı öncesi şu anki Yunanistan sınırlarında bulunan Mora Yarımadası'nda 80 binden fazla Türk-Müslüman yaşamaktaydı. Philiki Eterya Örgütü 1821-1829 yılları arasında bölgede çok büyük katliamlar yaparak Mora Yarımadası'nda tek Müslüman Türk bırakmamıştır." dedi.

Hacıoğlu, Yunan çetelerin kadın, hamile, çocuk, yaşlı demeden on binlerce Türk'ü bunun yanı sıra Yahudileri de hunharca, acımasızca işkence ile katlettiğini dile getirdi.

Rum isyancıların intikam hissiyle Müslüman köylerini yağmalayarak, Türklere işkenceler yaptığını anlatan Hacıoğlu, "Rumların ele geçirdikleri şehirlerde yağma ve katliam rutin hale gelmiştir. Rum din adamları ise isyana katılan Rumlar'a şehitlik vaat ederek katliamları teşvik etmiştir. Yunan eşkıyalarının Çamerya'da olduğu gibi Navarin'de, Tripoliçe'de, Mora'da yaptığı katliamları tarihten silmek mümkün olmayacaktır. Mora katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu da 203 yıl önce yaklaşık 30 binden fazla insanın Türk olduğu için katledildiğini ve Mora'da soykırım yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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