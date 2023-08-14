Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.D'nin tutuklandığı bildirildi.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü zanlısı Z.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel