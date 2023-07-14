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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan R.Ç. ve Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Meriç Güncel Haberler

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