Edirne'de İpsala ilçesi yakınlarında yakalanan A.Y ve M.H isimli FETÖ şüphelileri tutuklandı. İki gün önce gerçekleştirilen kontrollerde gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan A.Y ve M.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.