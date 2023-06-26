Edirne'de Bosnaköy yakınlarında yapılan kontrollerde gözaltına alınan F.İ ve F.A.T'nın jandarmadaki ifadesi tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan F.İ ve F.A.T'nın jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.