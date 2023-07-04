Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu tutuklandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve terör örgütü mensubu oldukları belirtilen iki FETÖ üyesi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan ve terör örgütü mensubu oldukları belirtilen M.K. ve A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ mensubu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel