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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Dün jandarma ekipleri tarafından Bosnaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan H.F, C.E. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Dün jandarma ekipleri tarafından Bosnaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan H.F, C.E. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Jandarma Edirne Güncel Haberler

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