Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Dün jandarma ekipleri tarafından Bosnaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan H.F, C.E. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.