Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Haberler

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Otomobildekilerin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A, aynı suçtan aranan eski polis A.A, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski polis E.A. olduğu belirlendi. FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe A.A, R.B, E.A. tutuklandı, M.A. ve Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Salih Baran - Güncel Yunanistan Edirne Keşan Güncel Haberler

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