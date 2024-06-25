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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensubu Y.E. Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranıyordu.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK mensubu Y.E'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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