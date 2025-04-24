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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi M.T.A.'yı gözaltına aldı. M.T.A.'nın, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A., yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.T.A.'yı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. M.T.A.'nın 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. M.T.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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