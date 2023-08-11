Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan Z.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi ve işlemleri devam ediyor.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Z.D'yi yakaladı.
"Terör örgütüne üye olma" suçundan dosya kaydının bulunduğu öğrenilen Z.D, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel