Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan Z.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi ve işlemleri devam ediyor.