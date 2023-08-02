Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranıyordu.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.K'yi yakaladı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel