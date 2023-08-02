Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranıyordu.