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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede kontroller sırasında tespit edildi.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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