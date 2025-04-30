Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ/PDY şüphelisi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede kontroller sırasında tespit edildi.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel