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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H. yakalandı. H.H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldığı belirlendi. H.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

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