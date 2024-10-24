Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan bir operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri L.K. ve A.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.