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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan bir operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri L.K. ve A.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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