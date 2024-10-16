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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Tutuklandı
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Edirne'de düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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