Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Tutuklandı
Edirne'de düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.