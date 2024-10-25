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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 7 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 7 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyeleri yer alıyor.

EDİRNE'de son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi R.D. ile organizatör H.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve H.G., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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