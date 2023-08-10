Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Hudut Kartalları, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 1'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri çalışmalarında son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 30 kişiyi gözaltına aldı.