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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Hudut Kartalları, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 1'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri çalışmalarında son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Hudut Kartalları, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 1'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri çalışmalarında son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 30 kişiyi gözaltına aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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