Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3'ü PKK/KCK terör örgütü üyesi ve 1'i FETÖ/PDY üyesi olan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada yakalama kararı bulunan 30 kişiyi de gözaltına aldı.