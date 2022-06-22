Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Haberler

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelileri C.Ö. ve E.O ile FETÖ şüphelileri Y.Y ve N.Z'yi yakaladı.

Haklarında arama kaydı bulunduğu ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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