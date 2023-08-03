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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne'de, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda; 1'i PKK/KCK terör örgütü, 25'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri son bir haftada haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiyi de gözaltına aldı.

EDİRNE'de, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK terör örgütü, 25'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 26 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 35 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Jandarma Güncel Haberler

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