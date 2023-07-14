Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 16'sı FETÖ/PDY, 4'ü PKK/KCK ve 5'i MLKP üyesi bulunuyor. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri son 2 haftada yakalama kararı olan 42 kişiyi gözaltına aldı.

EDİRNE'de, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 16'sı FETÖ/PDY, 4'ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 42 kişiyi gözaltına aldı.