Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 22'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak üzere toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada yakalama kararı bulunan 54 kişiyi de gözaltına aldı.