Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 22'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak üzere toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, son 1 haftada yakalama kararı bulunan 54 kişiyi de gözaltına aldı.
EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 22'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak üzere 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 54 kişiyi gözaltına aldı.