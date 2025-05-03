Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Zanlısı Tutuklandı
Edirne'de sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ zanlısı, adli işlemlerin ardından tutuklandı. Zanlılar O.T. ve A.H, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınmıştı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçlerince üç gün önce birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan O.T. ve A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel