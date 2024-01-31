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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.B. ve M.B. isimli 2 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Z.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Edirne Güvenlik Yakalama Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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