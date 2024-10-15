Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T., güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.