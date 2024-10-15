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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T., güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri Z.A. ve M.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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