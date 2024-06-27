Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları belirlendi.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve S.İ'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin incelemesinde FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.