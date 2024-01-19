Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.B. ve C.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Güncel