Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı şekilde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ö ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel