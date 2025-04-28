Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Yakalandı

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ile Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Öte yandan 4 gün önce merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.T.A. işlemlerinin ardından 'PKK'ya üye olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel