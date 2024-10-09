Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonla, Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ş.D. ve M.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.