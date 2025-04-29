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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı
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Edirne'de yapılan güvenlik kontrollerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ve Y.A.'yı yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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