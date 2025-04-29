Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı
Edirne'de yapılan güvenlik kontrollerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Ü.T. ve Y.A.'yı yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel