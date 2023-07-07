Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 2 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 8'i FETÖ/PDY, 3'ü PKK/KCK üyesi olan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri son 2 haftada haklarında yakalama kararı bulunan 77 kişiyi de gözaltına aldı.