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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de son 2 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 8'i FETÖ/PDY, 3'ü PKK/KCK üyesi olan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri son 2 haftada haklarında yakalama kararı bulunan 77 kişiyi de gözaltına aldı.

EDİRNE'de son 2 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 2 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 8'i FETÖ/PDY,  3'ü  PKK/KCK  terör örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 77 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Jandarma Güncel Haberler

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