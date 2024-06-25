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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan MLKP şüphelisi gözaltına alındı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü MLKP şüphelisi K.S. yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışan MLKP şüphelisi K.S. yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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