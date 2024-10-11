Edirne'de Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 2 gün önce 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri Ş.D. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.