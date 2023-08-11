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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.T. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.T. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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