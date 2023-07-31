Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.B, A.K. ve S.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel