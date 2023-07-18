Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan M.Y. ve Ö.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, iki gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve Ö.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.