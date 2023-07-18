Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan M.Y. ve Ö.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.