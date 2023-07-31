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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimlikçe tutuklandılar.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Meriç Güncel Haberler

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