Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel