Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandılar.
Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.E. ve E.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.